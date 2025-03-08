Рижский рынок перешел на круглосуточный режим работы из-за высокого спроса

В преддверии Международного женского дня на Рижском рынке в Москве вновь наблюдается настоящий ажиотаж. С самого утра выстроились внушительные очереди из мужчин, спешащих купить букеты для своих близких.

Цветочные лавки перешли на круглосуточный режим работы, чтобы удовлетворить спрос. Рижский рынок уже давно стал традиционным местом для покупки цветов к 8 Марта. В этом году спрос особенно высок, и продавцы стараются справиться с наплывом клиентов.

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