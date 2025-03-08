Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 марта, 08:15

Город

Рижский рынок перешел на круглосуточный режим работы из-за высокого спроса

Рижский рынок перешел на круглосуточный режим работы из-за высокого спроса

Собянин: начался новый этап реставрации Швейцарского домика в Кускове

Роспотребнадзор закрыл пять ресторанов Subway в столице

Сергей Собянин рассказал, как работает флагманский центр НИИ Склифосовского

Москвичам рассказали о графике работы учреждений в Международный женский день

Москвичи могут парковаться бесплатно 8 Марта

Москва подготовила более 400 мероприятий к 8 Марта

Рижский рынок заполнен покупателями цветов к 8 Марта

Новости часа: в Москве стартовал сезонный ремонт дорог

В "Крокус Экспо" стартовал крупнейший фестиваль игр "Игрокон"

В преддверии Международного женского дня на Рижском рынке в Москве вновь наблюдается настоящий ажиотаж. С самого утра выстроились внушительные очереди из мужчин, спешащих купить букеты для своих близких.

Цветочные лавки перешли на круглосуточный режим работы, чтобы удовлетворить спрос. Рижский рынок уже давно стал традиционным местом для покупки цветов к 8 Марта. В этом году спрос особенно высок, и продавцы стараются справиться с наплывом клиентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоНика КараваеваМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика