На фестивале "Путешествие в Рождество" можно посетить интерактивные зоны и ярмарки

В Москве продолжается фестиваль "Путешествие в Рождество". На десятках площадок по всему городу работают интерактивные зоны, ярмарки с угощениями и сувенирами, а также мастер-классы для детей.

Ежедневно тысячи москвичей и туристов приходят сюда, чтобы погулять и сделать праздничные фотографии. Организаторы приглашают всех желающих 10 и 11 января в парк "Сокольники" на фестиваль "Фолко".

