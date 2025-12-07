Форма поиска по сайту

07 декабря, 22:15

Город

Цены на аренду коттеджей в Подмосковье выросли до 400 тысяч рублей

Новые электробусы вышли на два направления на западе и юго-востоке Москвы

Предварительной причиной смерти женщины в клинике на Скатертном переулке стала аспирация

Более 400 юных шахматистов собрались на арене "Динамо" в Филевском парке

На Ходынском поле открылся зимний фестиваль на льду

Сотрудник ГИБДД на ходу остановил неуправляемую фуру в Москве

Пациентка скончалась на следующий день после операции в частной клинике в Москве

Регулярные речные маршруты свяжут все районы вдоль Москвы-реки

Сергей Собянин рассказал о строительстве детского сада в Марьине

Столичные производители увеличили выпуск игрушек на 5% за 10 месяцев

Встретить Новый год за городом в этом году стало значительно дороже. Цены на аренду коттеджей в Подмосковье подскочили на 23%, а самые премиальные предложения доходят до 400 тысяч рублей за сутки.

Эксперты отмечают, что все привлекательные и качественные варианты были забронированы ещё в сентябре-октябре. Остались в основном "неликвидные" предложения – плохо оборудованные или некомфортные дома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвидеоРоман КарловРумина Кенжалиева

