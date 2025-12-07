Цены на аренду коттеджей в Подмосковье выросли до 400 тысяч рублей

Встретить Новый год за городом в этом году стало значительно дороже. Цены на аренду коттеджей в Подмосковье подскочили на 23%, а самые премиальные предложения доходят до 400 тысяч рублей за сутки.

Эксперты отмечают, что все привлекательные и качественные варианты были забронированы ещё в сентябре-октябре. Остались в основном "неликвидные" предложения – плохо оборудованные или некомфортные дома.

