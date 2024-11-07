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07 ноября, 16:15

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В Национальном центре "Россия" проводят бесплатные экскурсии

В Национальном центре "Россия" проводят бесплатные экскурсии

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В Национальном центре "Россия", открывшемся на территории бывшего "Экспоцентра", проводят бесплатные экскурсии "Создавая будущее". Посетители могут ознакомиться с различными пространствами, включая зал изобретений, где демонстрируются технологии, вдохновленные фантазиями писателей.

В центре также проходит постоянная экспозиция, особое внимание привлекает скульптура "Сын Земли", выполненная китайским мастером и представляющая собой уменьшенную версию изваяния спящего младенца, которое стоит в пустыне Гоби.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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