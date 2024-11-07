Познавательные лекции состоятся на ВДНХ 9 ноября

Познавательные лекции, посвященные Международной неделе науки и мира, можно будет посетить на ВДНХ в субботу, 9 ноября. В 14:00 гости узнают, как улаживать конфликты с другими людьми и можно ли никогда не ссориться, а в 16:00 посетителям расскажут о материалах будущего и жизни на других планетах.

Еще больше научных фактов о космосе можно узнать на лекции в 18:00. Все мероприятия пройдут в центре "Космонавтика и авиация". Вход бесплатный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.