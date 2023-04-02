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Общество

В Москве заметили водителя необычного средства передвижения

В Москве заметили водителя необычного средства передвижения

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На одной из улиц Москвы прохожие заметили водителя необычного средства передвижения. Четырехколесное устройство, напоминающее одновременно самокат, мотороллер и сельскохозяйственную технику, ехало прямо по проезжей части вместе с остальными автомобилями.

Водитель был в шлеме и двигался в крайнем левом ряду. Насколько законно использование такого транспорта в городских условиях, пока неизвестно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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