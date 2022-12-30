Кто и зачем разместил на грузовике в Москве объявление о поиске похожей на Уэнсдей жены

Москвичи заметили необычное объявление о поиске будущей жены, размещенное на грузовике. Одно из требований к невесте – она должна быть похожа на главную героиню сериала "Уэнсдей". Разбираемся, какую цель преследует тот, кто организовал эту акцию.



Невеста Аддамс

Фото: телеграм-канал "Говорит и показывает Москва"

В конце декабря в столице заметили грузовик с необычным объявлением о знакомстве. Видеоролик с автомобилем, припаркованным на Долгоруковской улице возле дома 33, разошелся в соцсетях. "Срочно ищу жену, похожую на Уэнсдей", – говорится в сообщении на тенте грузовика.

Текст сопровождается фотографией Уэнсдей – главной героини одноименного сериала на фоне новогодней елки. На поиски избранницы отведены сжатые сроки: до Нового года. Автор объявления выставляет к своей будущей спутнице требования из трех пунктов. Во-первых, чтобы она сменила свою фамилию, во-вторых, родила ему копию-дочь, и в-третьих, стала его правой рукой.



"Уэнсдей" – американский сериал в жанре комедии ужасов, вышедший на стриминг-сервисе Netflix. Его премьера состоялась 23 ноября 2022 года. Сериал повествует о дочери Мортиши и Гомеса Аддамс Уэнсдей, которая отправляется на учебу в академию "Невермор" за плохое поведение. Там обучаются вампиры, оборотни и представители другой нечисти.



Примечательно, что главной героине сериала по сюжету в первом сезоне исполняется 16 лет. Однако в объявлении автор указал возрастной порог для претенденток на свое сердце 18+. Вместе с тем ни телефона, ни адреса электронной почты, ни даже профиля в соцсетях мужчина не оставил. Зато разместил на рекламе QR-код.

Выяснилось, что акцию с грузовиком устроил российский блогер Александр Банайщик. Об этом он написал в своих соцсетях, пообещав миллион рублей тому, кто поможет отыскать нужный типаж невесты.





Александр Банайщик блогер Я тут недавно сходил к астрологу и по натальной карте мне походит типаж как у героини сериала "Уэнсдей". Я очень веселый, она сдержана. Я общительный, она закрыта. Я люблю яркие цвета, а ее стиль – total black <…> Объявляю поиски по всей России! Готов приехать в любую точку и забрать свою маленькую бусинку.

Блогер также пообещал, что сам привезет деньги наличными тому, кто поможет отыскать ему супругу.



Всего лишь пиар-акция?

Фото: кадр из фильма "Уэнсдей"; режиссер – Тим Бертон, Джеймс Маршалл, Ганджа Монтейру; производство – 1.21 Pictures, Glickmania, MGM Television, Millar Gough Ink, Netflix, Tee and Charles Addams Foundation, Tim Burton Productions, Toluca Pictures

Объявление на грузовике о поиске жены, по всей видимости, является пиар-акцией. Об этом Москве 24 рассказал маркетолог Николай Григорьев.





Николай Григорьев эксперт Гильдии маркетологов По-моему личному мнению, это пиар-акция, причем довольно примитивная, сделанная "на коленке".

С ним согласна и маркетолог Екатерина Дворникова. По ее словам, вполне возможно, что акция направлена не на реальный поиск жены, а рассчитана на привлечение новых подписчиков в соцести блогера. Эксперт полагает, что он довольно удачно выбрал дату для старта кампании и пиар-ход вполне может выстрелить.

"В предновогодние дни фокус внимания у людей несколько рассеян. И такой довольно нестандартный ход – поиск жены, похожей на героиню сериала, да еще и с обещанием крупного вознаграждения за помощь – вполне может привлечь внимание", – сказала Дворникова в интервью с Москвой 24.

При этом маловероятно, что блогер на самом деле выплатил обещанную сумму, считает специалист. "Он подстраховался. Поставил сжатые сроки до Нового года. Ему могут прислать контакты подходящей кандидатуры 1 января, а он уже будет свободен от обязательств по выплате", – обращает внимание маркетолог.

Если история с поиском жены привлечет достаточно широкое внимание, блогер может продолжить акцию уже в 2023 году. Например, демонстрировать кандидаток у себя в соцсетях, проводить с ними собеседования, заключила Дворникова.

