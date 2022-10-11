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11 октября, 18:52

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Психолог объяснила всплеск активности россиян на сайтах знакомств за рубежом

Корыстные цели? С чем связана активность россиян на сайтах знакомств за рубежом

Сервисы знакомств зафиксировали увеличение активности среди россиян, выехавших за рубеж после объявления в РФ частичной мобилизации 21 сентября. Например, в Армении за прошедшую неделю количество регистраций выросло на 135%. Разбираемся, почему покинувшие Россию граждане заинтересовались поиском пары за границей.

"Настроены решительнее, чем раньше"

Фото: depositphotos/assumption111

Сервис знакомств "Мамба" зафиксировал рост числа регистраций и платежей среди россиян за рубежом. Речь идет о странах, оказавшихся наиболее популярными для переезда после объявления в РФ частичной мобилизации.

Больше всего количество регистраций выросло в Армении – на 135% по сравнению с предшествующей неделей. Об этом Москве 24 сообщили в пресс-службе сервиса. В Грузии за тот же период чаще регистрировались на 120%, в Турции – на 110%, в Казахстане – на 32%, в Белоруссии – на 19%.

Кроме того, в этих странах стали больше просматривать анкеты россиян, подсчитали аналитики компании. В Армении просмотры выросли на 27%, в Грузии и Турции – на 12%, в Казахстане – на 16%, а в Белоруссии – на 8,5%. Еще одним показателем активности пользователей в популярных для переезда странах стал рост платежей в сервисе знакомств, рассказали в пресс-службе "Мамбы".

Если взять отдельно по "релокационным" странам, то Армения бьет все рекорды – платежи выросли на 165%. При этом платежи в системе "Мир" возросли на 12%. Надо отметить, что это исключительно мужские платежи. Девушки на "Мамбе" в Армении как не платили, так и не платят.
из сообщения пресс-службы сервиса знакомств "Мамба"

Сервис знакомств "Теамо" также зафиксировал повышенную активность россиян за границей с начала частичной мобилизации в РФ. По сравнению с предыдущей неделей в Казахстане платежи выросли на 190%, в Грузии – на 125%, а в Армении – на 52%, рассказала РБК СЕО проекта Анна Гришачева.

Отличительной особенностью пользователей сервиса, зарегистрировавшихся после 21 сентября, стало то, что они начинали диалог первыми чаще на 13%. "То есть пользователи, которые все-таки осознали потребность в общении, настроены сейчас решительнее, чем раньше. Они активнее заводят новые знакомства и начинают общение", – уточнила Гришачева.

По данным сервиса знакомств LovePlanet, после объявления частичной мобилизации в РФ число зарегистрировавшихся за рубежом в проекте россиян мужского пола в среднем возрастало на 6%. Примечательно, что при этом активность женской аудитории не поменялась.

Удобный вариант?

Фото: depositphotos/luckybusiness

Многие мужчины, которые совсем недавно уехали из России на фоне частичной мобилизации, начинают искать на сервисах знакомств свою вторую половину, потому что хотят почувствовать поддержку, предположила в интервью с Москвой 24 семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Люди смогут друг друга поддерживать, проводить много времени вместе, говорить друг другу приятные слова и за счет этого почувствовать себя важными и ценными.
Наталья Наумова
семейный психотерапевт

Не исключен и некоторый корыстный интерес. "Если рядом будет адаптированный человек, который хорошо ориентируется на местности, у которого есть связи, знакомства, – отношения с ним видятся как вариант, позволяющий легче адаптироваться на новом месте", – объясняет семейный психотерапевт.

Однако подобные связи могут не пройти проверку временем, отмечает эксперт.

В большинстве своем люди будут не очень избирательными. Они будут браться за любого человека, который отозвался и пытаться с ним выстроить отношения. Потому что страшно быть одному, в неизвестной ситуации.
Наталья Наумова
семейный психотерапевт

Наумова добавила, что, вероятнее всего, молодые люди за рубежом ищут в первую очередь любовные отношения, а не дружеские. "В стрессовой ситуации хочется найти человека, который был бы как мама в детстве – заботливый, любящий, всецелопринимающий", – говорит психотерапевт.

При этом дружба является больше проявлением взрослых отношений. Она предполагает, что каждая сторона самостоятельная и самодостаточная, заключила специалист.

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Носатов Иван

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