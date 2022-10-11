Психолог объяснила всплеск активности россиян на сайтах знакомств за рубежом

Сервисы знакомств зафиксировали увеличение активности среди россиян, выехавших за рубеж после объявления в РФ частичной мобилизации 21 сентября. Например, в Армении за прошедшую неделю количество регистраций выросло на 135%. Разбираемся, почему покинувшие Россию граждане заинтересовались поиском пары за границей.



"Настроены решительнее, чем раньше"

Сервис знакомств "Мамба" зафиксировал рост числа регистраций и платежей среди россиян за рубежом. Речь идет о странах, оказавшихся наиболее популярными для переезда после объявления в РФ частичной мобилизации.

Больше всего количество регистраций выросло в Армении – на 135% по сравнению с предшествующей неделей. Об этом Москве 24 сообщили в пресс-службе сервиса. В Грузии за тот же период чаще регистрировались на 120%, в Турции – на 110%, в Казахстане – на 32%, в Белоруссии – на 19%.

Кроме того, в этих странах стали больше просматривать анкеты россиян, подсчитали аналитики компании. В Армении просмотры выросли на 27%, в Грузии и Турции – на 12%, в Казахстане – на 16%, а в Белоруссии – на 8,5%. Еще одним показателем активности пользователей в популярных для переезда странах стал рост платежей в сервисе знакомств, рассказали в пресс-службе "Мамбы".





из сообщения пресс-службы сервиса знакомств "Мамба" Если взять отдельно по "релокационным" странам, то Армения бьет все рекорды – платежи выросли на 165%. При этом платежи в системе "Мир" возросли на 12%. Надо отметить, что это исключительно мужские платежи. Девушки на "Мамбе" в Армении как не платили, так и не платят.

Сервис знакомств "Теамо" также зафиксировал повышенную активность россиян за границей с начала частичной мобилизации в РФ. По сравнению с предыдущей неделей в Казахстане платежи выросли на 190%, в Грузии – на 125%, а в Армении – на 52%, рассказала РБК СЕО проекта Анна Гришачева.

Отличительной особенностью пользователей сервиса, зарегистрировавшихся после 21 сентября, стало то, что они начинали диалог первыми чаще на 13%. "То есть пользователи, которые все-таки осознали потребность в общении, настроены сейчас решительнее, чем раньше. Они активнее заводят новые знакомства и начинают общение", – уточнила Гришачева.

По данным сервиса знакомств LovePlanet, после объявления частичной мобилизации в РФ число зарегистрировавшихся за рубежом в проекте россиян мужского пола в среднем возрастало на 6%. Примечательно, что при этом активность женской аудитории не поменялась.



Удобный вариант?

Многие мужчины, которые совсем недавно уехали из России на фоне частичной мобилизации, начинают искать на сервисах знакомств свою вторую половину, потому что хотят почувствовать поддержку, предположила в интервью с Москвой 24 семейный психотерапевт Наталья Наумова.





Наталья Наумова семейный психотерапевт Люди смогут друг друга поддерживать, проводить много времени вместе, говорить друг другу приятные слова и за счет этого почувствовать себя важными и ценными.

Не исключен и некоторый корыстный интерес. "Если рядом будет адаптированный человек, который хорошо ориентируется на местности, у которого есть связи, знакомства, – отношения с ним видятся как вариант, позволяющий легче адаптироваться на новом месте", – объясняет семейный психотерапевт.

Однако подобные связи могут не пройти проверку временем, отмечает эксперт.





Наталья Наумова семейный психотерапевт В большинстве своем люди будут не очень избирательными. Они будут браться за любого человека, который отозвался и пытаться с ним выстроить отношения. Потому что страшно быть одному, в неизвестной ситуации.

Наумова добавила, что, вероятнее всего, молодые люди за рубежом ищут в первую очередь любовные отношения, а не дружеские. "В стрессовой ситуации хочется найти человека, который был бы как мама в детстве – заботливый, любящий, всецелопринимающий", – говорит психотерапевт.

При этом дружба является больше проявлением взрослых отношений. Она предполагает, что каждая сторона самостоятельная и самодостаточная, заключила специалист.

