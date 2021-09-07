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Город

13:30

В "Объединенной энергетической компании" рассказали о подготовке ко Дню города

город видео Иван Базанов Мария Рыбакова Кристина Страхова

Москва вовсю готовится ко Дню города. Из-за COVID-19 больших концертов не будет, но столицу к празднику украсят. Руководитель департамента СМИ и специальных проектов "Объединенной энергетической компании" Михаил Коротков рассказал, что в этом году ко Дню города в Москве установят около 3 200 различных конструкций.

"В основном это флаги и флаговые конструкции. Флаги будут установлены на основных мостах в Москве. Это Большой Каменный мост, который вышел после реконструкции, Москворецкий мост, Устинский мост и так далее. И также флаговые конструкции, которые будут размещены на площадях и улицах столицы", – сообщил Коротков.

Он также добавил, что будут установлены и конструкции, которые москвичи уже видели на улицах города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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