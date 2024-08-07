Как устроены площадки масштабного форума-фестиваля "Москва 2030"

В Москве продолжают работу 30 основных площадок форума-фестиваля "Москва 2030", а всего мероприятие проходит в 170 локациях. Например, в Гостином Дворе рассказывают о медицине будущего. В частности, там с помощью инновационных технологий организаторы объясняют, как поддерживать здоровье.

Кроме того, в Гостином Дворе всех желающих научат делать инъекции и массаж сердца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.