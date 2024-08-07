Чем заняться на площадках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

Масштабный форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" продолжает свою работу на 170 площадках. В "Лужниках" пройдет фестиваль городского хозяйства, а также марафоны спортивных тренировок. Кроме того, в Гостином Дворе расскажут о медицине будущего, а в ЦВЗ "Манеж" представят выставку достижений транспорта.

Тем временем на Болотной площади заработал маркет "Сделано в Москве", на котором столичные производители предлагают более 20 тысяч товаров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

