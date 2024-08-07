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07 августа, 11:15

Город

Чем заняться на площадках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

Чем заняться на площадках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

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Масштабный форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" продолжает свою работу на 170 площадках. В "Лужниках" пройдет фестиваль городского хозяйства, а также марафоны спортивных тренировок. Кроме того, в Гостином Дворе расскажут о медицине будущего, а в ЦВЗ "Манеж" представят выставку достижений транспорта.

Тем временем на Болотной площади заработал маркет "Сделано в Москве", на котором столичные производители предлагают более 20 тысяч товаров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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