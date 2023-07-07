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Гастрономический фестиваль "Вкусы России" открылся в Москве

Гастрономический фестиваль "Вкусы России" открылся в Москве

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В Москве открылся гастрономический фестиваль "Вкусы России". До 16 июля у участников есть возможность, не уезжая из столицы, попробовать блюда из десятков регионов страны. Однако одной только кулинарной программой дело не ограничивается.

Так, в первые дни фестиваля на мастер-классах научат делать глиняную посуду и деревянные ложки и покажут, как украшать все это традиционной росписью. В течение всего фестиваля можно будет послушать лекции культурологов или, к примеру, посетить занятия по каллиграфии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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