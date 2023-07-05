Более 180 мероприятий пройдет в День семьи, любви и верности в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве в День семьи, любви и верности состоится более 180 праздничных мероприятий. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Москва отметит День семьи, любви и верности 8 июля. В этот день с 12:00 до 22:00 на территории музея-заповедника "Царицыно" пройдет концерт и церемония вручения медалей "За любовь и верность" супружеским парам, которые прожили в браке более 25 лет. Кроме того, гости праздника смогут принять участие в мастер-классах, развлекательных и спортивных мероприятиях для всей семьи и других мероприятиях.

Москвичи также могут посетить праздничные мероприятия в усадьбе Кусково. Они пройдут с 11:00 до 18:00. Гостей ждет ждет онлайн-викторина "Невиданное Кусково", художественный мастер-класс, лекция о Наталье Долгоруковой (Шереметевой) и ее семейного рода "Сильнее бедствия земного" и семейные усадебные чтения детской литературы.

Одновременно с этим в саду имени Баумана пройдет фестиваль "Город неравнодушных". Жителей столицы 8 и 9 июля с 11:00 до 20:00 ждут ярмарка, познавательные и творческие программы. На главной сцене выступят лекторы и творческие коллективы. Некоммерческие организации подготовят мастер-классы по темам экологии, благотворительности и осознанного образа жизни. Одну из площадок посвятят животным.

Праздничные мероприятия по случаю Дня семьи, любви и верности также запланированы в сад "Эрмитаж", парках "Северное Тушино", "Сокольники" и на других площадках города.

Ранее сообщалось, что семьи смогут бесплатно посетить Музей Победы в День семьи, любви и верности.

В музее и его филиале организована большая программа, посвященная празднику. Вход будет свободным для многодетных семей. Исключением будут экспозиции "Подвиг народа" и "Битва за Москву. Первая Победа!". Чтобы пройти бесплатно, нужно предъявить соответствующие документы.