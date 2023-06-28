Многодетные семьи смогут бесплатно посетить Музей Победы 8 июля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В День семьи, любви и верности, 8 июля, многодетные семьи смогут бесплатно посетить Музей Победы и Музей главных оружейных реликвий армии на Поклонной горе, сообщает Агентство "Москва".

В музее и его филиале состоится большая бесплатная программа, посвященная празднику. Вход будет свободным для многодетных семей, за исключением экспозиций "Подвиг народа" и "Битва за Москву. Первая Победа!". Для этого нужно предъявить соответствующие документы.

Музей организует интерактивные экскурсии. Также запланированы творческие мастер-классы, праздничный концерт и бесплатный тематический кинопоказ.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Усадьбы Москвы" начнется в столице 1 июля и продлится до 30 сентября. Фестиваль пройдет на 15 исторических площадках. Откроется он уже в ближайшие выходные в усадьбах Кусково и Измайлово.

В течение трех месяцев москвичей и туристов ждет больше 270 мероприятий. Это экскурсии, встречи с писателями, концерты, творческие занятия и театральные постановки.

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