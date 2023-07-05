Музыкальный фестиваль "Новая классика" пройдет в парке "Зарядье" с 8 по 9 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном парке "Зарядье" состоится второй музыкальный фестиваль "Новая классика". Музыканты представят более 70 произведений в традиционных и авторских аранжировках, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Программа приурочена к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. Под открытым небом в "Зарядье" выступят больше 250 исполнителей. Новинкой этого года станут музыкальные спектакли", – передает ее слова портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что открытие фестиваля состоится 8 июля в большом амфитеатре. произведения Рахманинова исполнит лауреат международных конкурсов пианист Игорь Яковенко вместе со струнным квартетом. Также в концерте примет участие композитор Владимир Мартынов с оркестром Opus Posth Татьяны Гринденко.

На следующий день, 9 июля, в амфитеатре продемонстрируют спектакль об Иоганне Себастьяне Бахе "Мой Себастьян" режиссера Петра Главатских, добавила Сергунина. Роль жены композитора Анны Магдалены исполнит актриса Елизавета Арзамасова. Также все желающие смогут посетить спектакль "Аскет".

Фестиваль завершится выступлением первого симфонического ансамбля под руководством пианиста и преподавателя Московской государственной консерватории имени Чайковского Петра Айду, отметила заммэра города.

Москвичи в течение фестиваля могут отправиться в музыкальную лабораторию композитора, педагога, директора научно-творческого центра электроакустической музыки Московской государственной консерватории имени Чайковского Николая Попова. Участники проекта исполнят сочинения современных российских и зарубежных композиторов. Особенность исполнения состоит в том, что инструменты будут взаимодействовать с электроникой, специальным видеорядом и светом.

Вход на все мероприятия свободный. Официальная страница парка в социальной сети "ВКонтакте" будет вести прямую трансляцию мероприятия во все дни.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Ретрорейс" состоится на Воробьевых горах 9 июля, он пройдет с 10:00 до 21:00. Гости смогут познакомиться с городским, специализированным и личным транспортом Москвы 1970–1980-х годов.

Уточняется, что в фестивале примут участие приглашенные автоклубы, частные коллекционеры, реставрационные мастерские и другие. В рамках мероприятия пройдет авторалли "На семи холмах", которое проводится с 2016 года автоспортивным обществом "Наследие" и комитетом классических автомобилей Российской автомобильной федерации.



Конкурс короткометражного кино прошел в Зарядье в рамках программы "Москва Фест"