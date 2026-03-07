График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

07 марта, 09:15

Город

Соцучреждения Москвы перешли на особый график работы в праздничные выходные

Соцучреждения Москвы перешли на особый график работы в праздничные выходные

Вторая волна покупателей цветов ожидается 7 марта на Рижском рынке в Москве

Уличные парковки в столице будут бесплатными 8 и 9 марта

Собянин: система ПВО сбила один летевший к Москве БПЛА

Покупатели на Рижском рынке рассказали, кому они покупают цветы

"Московский патруль": москвичам рассказали о работе пожарных дознавателей

"Московский патруль": судебные приставы провели акцию в метро в преддверии 8 Марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 марта

"Московский патруль": силовики ликвидировали сеть нелегальных узлов связи в Москве

Покупатели на Рижском рынке рассказали о ценах на цветы перед 8 Марта

Социальные учреждения Москвы перешли на особый график работы в праздничные выходные. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Поликлиники, центры женского здоровья, ветклиники сохранили привычный график или работают в сокращенном режиме. Воскресенье и понедельник, 8 и 9 марта, станут выходными для центров московского долголетия, центров занятости, семейных и реабилитационных центров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

