Соцучреждения Москвы перешли на особый график работы в праздничные выходные

Социальные учреждения Москвы перешли на особый график работы в праздничные выходные. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Поликлиники, центры женского здоровья, ветклиники сохранили привычный график или работают в сокращенном режиме. Воскресенье и понедельник, 8 и 9 марта, станут выходными для центров московского долголетия, центров занятости, семейных и реабилитационных центров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.