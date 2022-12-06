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Новый дом по программе реновации введут в эксплуатацию на улице Речников в Москве

Новый дом по программе реновации введут в эксплуатацию на улице Речников в Москве

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Новый дом по программе реновации готовятся ввести в эксплуатацию на улице Речников, в Нагатинском Затоне. Дом на 264 квартиры, возведенный по индивидуальному проекту, состоит из двух корпусов.

Корпуса объединены между собой стилобатом – это одноэтажное строение, в котором размещаются коммерческие помещения. Также в здании расположена подземная парковка на 48 машин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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