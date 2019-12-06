Коммунарская линия метро пройдет от станции МЦК Крымская до города Троицк, обеспечив скоростным рельсовым транспортом жителей ТиНАО. Юго-Западный административный округ получит еще одну линию метро.

Длина Коммунарской линии составит порядка 38 километров с 16 станциями. Станция "Улица Новаторов" станет пересадочной на Большую кольцевую линию. На станции "Коммунарка" организуют крупный пересадочный узел с Сокольнической линией.

Новая линия разгрузит Калужско-Рижскую и Сокольническую линии метро, а также в целом улучшит транспортную доступность в этих районах.

Единым оператором по строительству новых линий и станций столичного метро является АО "Мосинжпроект".