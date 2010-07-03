Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин присоединился к добровольческой акции "Елка желаний", передает ТАСС.
На новогодних деревьях в разных точках размещено две тысячи желаний детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, а также граждан с ограниченными возможностями здоровья, людей, проживающих в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума. Кроме того, речь идет о детях и пожилых людях с состоянием здоровья, угрожающим жизни.
На стенде благотворительного проекта "Мечтай со мной" Путин и лидеры добровольческого движения наугад выбрали по одному из желаний, вывешенных на елке. Например, Иван Арзамасцев из Санкт-Петербурга и Ксения Тимченко из Нижегородской области хотят побывать в Москве.
Варвара Аверьянова из Тульской области мечтает попасть в Северную столицу, увидеть разводные мосты и побывать в "Эрмитаже". Софья Евдокимова из Оренбургской области желает приехать в Великий Устюг и познакомиться с Дедом Морозом.
Среди ребят оказались и те, чьи мечты будет непросто исполнить. Например, шестилетний Демид Гоев хотел бы научиться кататься на коньках.
Открытку Андрея Кочетова из Ставрополья вытащил президент. Его желание оказаться в Красной Поляне в Сочи будет выполнено.
В рамках акции благотворители дарят волшебство и новогоднюю радость нуждающимся. В числе потенциальных подарков – развивающие материалы и книги, товары для хобби, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, игрушки и цифровая техника, возможность встречи с кумирами, поездки в интересные места и многое другое.
Такие "Елки желаний" есть не только на тематическом стенде, но и в государственных учреждениях, общественных организациях и коммерческих компаниях, в том числе в Госдуме, Доме правительства РФ, в Сбербанке, в "Газпроме", Росатоме и многих других. Акция проходит с 3 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года.
За два дня деловой программы на Международном добровольческом форуме с "Елки желаний" были запущены в реализацию более 140 мечтаний.
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