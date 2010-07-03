На МЦД завершается тестирование терминалов оплаты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На Московских центральных диаметрах (МЦД) проводят финальное полномасштабное тестирование системы оплаты проезда. С 9 декабря попасть на платформы МЦД можно будет только по транспортным или социальным картам, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Каждое устройство будет проверено на корректность и стабильность работы", – говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.
Как отмечается, с понедельника пассажиры смогут оплачивать проезд с помощью карты "Тройка", а также пользоваться всеми льготами по социальным картам. При этом в течение 90 минут с начала поездки они смогут бесплатно сделать пересадку на метро и МЦК.
В субботу в рамках третьего этапа все турникеты и валидаторы проверят на бесперебойную работу со всеми видами пересадок, чтобы исключить вероятность некорректных списаний поездок с карт.
Около турникетов будут дежурить сотрудники, которые подробно разъяснят пассажирам, как пройти через турникеты, и помогут им, в случае если у них не будет при себе подходящей карты.
Первый этап тестирования прошел 5 декабря. Специалисты перенастроили турникеты на 51 остановке в границах МЦД, а также в зоне "Дальняя".
Диаметры запустили 21 ноября. До 8 декабря новый общественный транспорт работает бесплатно.
МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.
До 2023 года над первыми двумя диаметрами хотят сделать 15 надземных пешеходных переходов. А до конца 2019 года на МЦД организуют бесконтактную оплату проезда.
Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок – до 27. Общая протяженность пяти маршрутов составит 375 километров.
График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Билетную систему сделают единой.
На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организуют по смешанному типу. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут.
"Мосгорсправка": пересадки с МЦД
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