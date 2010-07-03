На станциях МЦД завершают тестирование системы оплаты проезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Московских центральных диаметрах (МЦД) началась финальная стадия тестирования системы оплаты проезда. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

"С 9 декабря завершится период бесплатного проезда. Сегодня мы запускаем финальное полномасштабное тестирование, чтобы у пассажиров не возникло проблем с оплатой проезда. Каждое устройство будет проверено на корректность и стабильность работы", – сообщили в пресс-службе.

Как уточняется, тестирование стартует на Белорусском вокзале и пройдет в три этапа на четырех направлениях – Савеловском, Белорусском, Курском и Рижском.

На первом этапе, который пройдет в четверг, планируют перенастроить турникеты на 51 остановке в границах МЦД, а также в зоне "Дальняя". В пятницу состоится второй этап – специалисты обновят валидаторы на 53 остановках.



"Специалисты ЦППК проверят каждое устройство – читается ли проездной документ, верно ли списываются средства. В субботу в рамках третьего этапа все турникеты и валидаторы будут заново протестированы – на этот раз на логику поездки. Эксперты удостоверятся в том, что система будет бесперебойно работать на каждом устройстве со всеми видами пересадок, чтобы исключить вероятность некорректных списаний", – говорится в сообщении.

Диаметры запустили 21 ноября. До 8 декабря новый общественный транспорт работает бесплатно.

МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

До 2023 года над первыми двумя диаметрами хотят сделать 15 надземных пешеходных переходов. А до конца 2019 года на МЦД организуют бесконтактную оплату проезда.

Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок – до 27. Общая протяженность пяти маршрутов составит 375 километров.

График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Билетную систему сделают единой.

На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организуют по смешанному типу. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут.