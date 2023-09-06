Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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06 сентября, 18:15

Город

Картинг подготовили на площадке МУФ-2023 в "Лужниках"

Картинг подготовили на площадке МУФ-2023 в "Лужниках"

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Московский урбанистический форум продолжает работу. На его площадках можно узнать о всех инновациях, которые внедряются в медицине, транспорте, образовании и социальной сфере.

В рамках урбанфорума можно попробовать разные виды спорта – от фигурного катания до автогонок. Все условия для этого созданы в "Лужниках". Там можно сходить на картинг, собрать картину из морской гальки и научиться делать скетчи, и все это – малая часть программы форума.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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