Аэроэкспрессы продолжат курсировать в аэропорт Внуково в стандартном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Поезда "Аэроэкспресса" будут следовать в аэропорт Внуково в стандартном режиме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Пассажиры и сотрудники аэропорта могут за 33 минуты доехать до авиагавани из центра Москвы, с Киевского вокзала. Добраться в аэропорт на "Аэроэкспрессе" также можно со станции Аминьевская, на которую можно сделать быструю пересадку с одноименной станции Большой кольцевой линии метро", – говорится в сообщении.

В компании добавили, что доехать в аэропорт от Аминьевской можно за 23 минуты. У пассажиров есть возможность выбирать наиболее удобное для себя место посадки.

Ранее стало известно, что поезда "Аэроэкспресса" будут ездить по измененному расписанию в аэропорт Шереметьево 9, 10, 16 и 17 сентября. Это связано с организацией плановых мероприятий на железной дороге.