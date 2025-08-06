Форма поиска по сайту

06 августа, 07:45

Жителей и гостей Москвы пригласили на занятия танцами на Чистопрудный бульвар

В Москве проходят мастер-классы для детей и родителей. На Чистопрудном бульваре на большой сцене организуют занятия по различным стилям танцев. В арт-павильоне "Ракета" можно заняться сборкой пазлов и мозаики, создавая оригинальные композиции из готовых наборов.

На Болотной площади в рамках фестиваля "Молодежная точка" гостей научат создавать браслеты из бусин, осваивать техники бисероплетения и украшать браслеты фурнитурой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

