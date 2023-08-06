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Квартиры по реновации получат почти пять тысяч жителей центра Москвы

Квартиры по реновации получат почти пять тысяч жителей центра Москвы

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Квартиры по реновации получат почти пять тысяч жителей центра столицы. Большинство уже заключили договоры.

На данный момент реновация активно идет и в других районах. Высокие темпы этой программе обеспечивают технологии, которые применяют в работе.

Чтобы ускорить процесс строительства домов для переселения, проектировщики начали применять цифровые технологии информационного моделирования. В 3-D можно воссоздать любые элементы и системы здания и провести анализ, как будет проходить эксплуатация дома.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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