Квартиры по реновации получат почти пять тысяч жителей центра Москвы

Квартиры по реновации получат почти пять тысяч жителей центра столицы. Большинство уже заключили договоры.

На данный момент реновация активно идет и в других районах. Высокие темпы этой программе обеспечивают технологии, которые применяют в работе.

Чтобы ускорить процесс строительства домов для переселения, проектировщики начали применять цифровые технологии информационного моделирования. В 3-D можно воссоздать любые элементы и системы здания и провести анализ, как будет проходить эксплуатация дома.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.