10:00Город
Квартиры по реновации получат почти пять тысяч жителей центра Москвы
Квартиры по реновации получат почти пять тысяч жителей центра столицы. Большинство уже заключили договоры.
На данный момент реновация активно идет и в других районах. Высокие темпы этой программе обеспечивают технологии, которые применяют в работе.
Чтобы ускорить процесс строительства домов для переселения, проектировщики начали применять цифровые технологии информационного моделирования. В 3-D можно воссоздать любые элементы и системы здания и провести анализ, как будет проходить эксплуатация дома.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.