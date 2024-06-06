Движение транспорта будет ограничено в Пресненском районе Москвы 6 июня

На одной из площадок фестиваля "Лето в Москве. Мода и красота" в Пресненском районе 6 июня пройдет масштабное шоу. В связи с этим движение транспорта там временно ограничат.

С 18:00 до 22:30 нельзя будет проехать от Малого Патриаршего переулка до Малой Бронной улицы, а также от Малого Козихинского до Спиридоньевского переулка. В это время в Малом Козихинском будет организовано одностороннее движение. Кроме того, весь день до окончания мероприятий на указанных участках запрещена парковка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.