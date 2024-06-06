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06 июня, 07:15

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Движение транспорта будет ограничено в Пресненском районе Москвы 6 июня

Движение транспорта будет ограничено в Пресненском районе Москвы 6 июня

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На одной из площадок фестиваля "Лето в Москве. Мода и красота" в Пресненском районе 6 июня пройдет масштабное шоу. В связи с этим движение транспорта там временно ограничат.

С 18:00 до 22:30 нельзя будет проехать от Малого Патриаршего переулка до Малой Бронной улицы, а также от Малого Козихинского до Спиридоньевского переулка. В это время в Малом Козихинском будет организовано одностороннее движение. Кроме того, весь день до окончания мероприятий на указанных участках запрещена парковка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городперекрытиявидеоАнастасия Бородина
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