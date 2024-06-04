Территорию Центрального московского ипподрома подготовили для реконструкции

Центральный московский ипподром ждет масштабная реконструкция. Подготовка к ней уже завершена: территорию освободили от аварийных и самовольных построек.

Уточняется, что общая площадь инфраструктуры для лошадей и спортсменов увеличится более чем в 1,5 раза. Главным объектом обновленного ипподрома станет современный конный двор. В него войдут комплекс с тремя манежами и трибунами, ветеринарный блок, центр реабилитации лошадей и конюшни.

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