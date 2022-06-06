У Северного речного вокзала появилась 3D-разметка. Художники Мосграффити Николай Веселов и Артем Пономарев нарисовали на переходе две пешеходные зебры, которые как бы парят в воздухе.

Увидеть необычные переходы можно на пути к пятому причалу и перед главным входом в здание вокзала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.