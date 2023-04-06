Космонавты рассказали о выставке "Музей космонавтики: модель для сборки"

6 апреля в Музее космонавтики прошла пресс-конференция с участием космонавтов, передавших свои вещи в коллекцию музея. Мероприятие состоялось в честь открытия выставки "Музей космонавтики: модель для сборки".

На выставке будут представлены редкие космические артефакты – более 400 экспонатов. Гости смогут увидеть подлинные образцы космической техники, макеты, созданные в единственном экземпляре, инструменты специального внеземного назначения, уникальные документы и фотографии.