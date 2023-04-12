Москвичей пригласили на весенние лекции, выставки и экскурсии в столичных парках

Экскурсии, лекции на свежем воздухе и уличные выставки – почти 500 тематических мероприятий проведут столичные парки до конца весны. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Для жителей и гостей города это подходящий повод не только провести время на природе, но и узнать что-то новое. Так, уже в субботу, 15 апреля, в Воронцовском парке расскажут об истории знаменитой усадьбы, которая там находится. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.