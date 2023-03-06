Конфликт между руководством и владельцами лошадей возник в Московском ипподроме

Центральный Московский ипподром закрывают на реконструкцию, которая продлится два с половиной года. На время ремонта лошадей должны разместить на ипподромах в других регионах, однако не все владельцы лошадей согласны с данным решением.

Люди устроили акцию протеста с требованием оставить животных в Москве. Однако помещения ипподрома находятся в аварийном состоянии, поэтому пользоваться ими опасно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.