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Конфликт между руководством и владельцами лошадей возник в Московском ипподроме

Конфликт между руководством и владельцами лошадей возник в Московском ипподроме

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Центральный Московский ипподром закрывают на реконструкцию, которая продлится два с половиной года. На время ремонта лошадей должны разместить на ипподромах в других регионах, однако не все владельцы лошадей согласны с данным решением.

Люди устроили акцию протеста с требованием оставить животных в Москве. Однако помещения ипподрома находятся в аварийном состоянии, поэтому пользоваться ими опасно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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