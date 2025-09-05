Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 07:45

Город

Выступления пилотов по дрифту и картингу пройдет в Москве 5 сентября

Выступления пилотов по дрифту и картингу пройдет в Москве 5 сентября

Сергей Собянин рассказал об экономическом эффекте проекта "Лето в Москве"

В Москве открылась регистрация на Осенний велофестиваль

"Утро": температура воздуха в Москве составит 20 градусов 5 сентября

Движение аэроэкспрессов и поездов МЦД-1 временно изменили до 19 сентября

В Москве оштрафовали нескольких электросамокатчиков за нарушения правил

В Москве пройдет 20-й парад исторического транспорта 6 сентября

Столицу начали украшать ко Дню города

Коллектив Театра Наций презентовал новый сезон

В Театре сатиры представили премьеру "Севильского цирюльника"

В Москве продолжается проект "Сделано в Москве", и 5 сентября можно посетить несколько площадок. В центре технических видов спорта "Москва" в 10:00 стартует фестиваль. Гостям покажут выступления пилотов по дрифту, картингу и автомногоборью, а также автовыставку и Кубок по фиджитал картингу.

Кроме того, проходит проект "Московское чаепитие". В нем участвуют рестораны, гостиницы, музейные буфеты и бизнес-залы аэропортов. Гостям предлагают разные сорта чая, выпечку и десерты. В 18:00 начнется пешая экскурсия в музее-усадьбе Чайковского, где расскажут об истории места и его связи с композитором.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городфестиваливидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика