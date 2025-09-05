Выступления пилотов по дрифту и картингу пройдет в Москве 5 сентября

В Москве продолжается проект "Сделано в Москве", и 5 сентября можно посетить несколько площадок. В центре технических видов спорта "Москва" в 10:00 стартует фестиваль. Гостям покажут выступления пилотов по дрифту, картингу и автомногоборью, а также автовыставку и Кубок по фиджитал картингу.

Кроме того, проходит проект "Московское чаепитие". В нем участвуют рестораны, гостиницы, музейные буфеты и бизнес-залы аэропортов. Гостям предлагают разные сорта чая, выпечку и десерты. В 18:00 начнется пешая экскурсия в музее-усадьбе Чайковского, где расскажут об истории места и его связи с композитором.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.