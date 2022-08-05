В Москве снесут торговый центр "Горбушка"

Торговый центр "Горбушка" снесут в Москве. Территорию бывшей промзоны отдали под программу реновации.

Общая площадь ТЦ составляет 65 тысяч квадратных метров. Больше трети помещений занимают продавцы бытовой техники, 16% – телефонов и аксессуаров, по 6% – у продавцов музыкального оборудования и компьютерной техники. Всего в "Горбушке" работают около 3 тысяч магазинов.

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