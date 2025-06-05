В Москве открылись 50 новых спортивных площадок под открытым небом

В рамках проекта "Лето в Москве" горожан приглашают на занятия спортом на свежем воздухе. Более 50 новых локаций появились в популярных местах столицы – на ВДНХ, в Парке искусств "Музеон", на Воробьевых горах и даже на крышах Северного и Южного речных вокзалов.

Атмосферу лета дополняет тематическое оформление парков. В 26 зеленых зонах появились цветочные композиции и фотозоны в стиле бохо – с беседками, качелями и модульными садами. Такие зоны уже можно увидеть, например, в Красной Пресне и Кузьминках. Композиции стали украшением для прогулок, встреч и отдыха на свежем воздухе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.