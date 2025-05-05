Работу "Воздушного трамвая" на ВДНХ приостановили из-за сильного ветра

Канатная дорога "Воздушный трамвай" временно закрыта – ее работу приостановили из-за неблагоприятных погодных условий. По данным синоптиков, в Москве действует оранжевый уровень погодной опасности.

Уже вечером 5 мая ожидаются дождь, мокрый снег и усиление ветра до 15–17 метров в секунду. При этом температура воздуха днем не поднимется выше 14 градусов. Работа аттракциона возобновится, как только ветер ослабнет.

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