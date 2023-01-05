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Москвичам напомнили режим работы музеев в новогодние каникулы

Москвичам напомнили режим работы музеев в новогодние каникулы

Городские службы Москвы начали поэтапно повышать температуру в системе отопления

Москвичам рассказали об интересных локациях для посещения во время новогодних каникул

Зрительница отгадала локацию в парке Отрадное, показанную в рубрике "Красиво, елки-палки"

Зрительница Москвы 24 отгадала локацию, показанную в рубрике "Красиво, елки-палки"

В рубрике "Красиво, елки-палки" показали новое украшенное к Новому году место

В Москве выстроилась очередь в Третьяковскую галерею

Медучреждения Москвы в Новый год работают по особому графику

На юго-востоке Москвы завершили капительный ремонт путепровода Волгоградский МКАД

Московские реставраторы за год восстановили 216 памятников архитектуры

Москвичам рассказали о работе культурных учреждений столицы в период новогодних каникул

Пушкинский работает по стандартному расписанию. Исторический музей можно посетить с 11 утра до 7 вечера. Музей Победы ждет экскурсантов с 9:30 до 22:00.

А вот любителям живописи лучше заранее посмотреть расписание на сайте. Здания Третьяковской галереи работают по разным графикам. Новая Третьяковка и западное крыло 5 и 6 января открыты с 10 до шести вечера. Но вход закрывается в пять. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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