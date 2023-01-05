Москвичам напомнили режим работы музеев в новогодние каникулы

Москвичам рассказали о работе культурных учреждений столицы в период новогодних каникул

Пушкинский работает по стандартному расписанию. Исторический музей можно посетить с 11 утра до 7 вечера. Музей Победы ждет экскурсантов с 9:30 до 22:00.

А вот любителям живописи лучше заранее посмотреть расписание на сайте. Здания Третьяковской галереи работают по разным графикам. Новая Третьяковка и западное крыло 5 и 6 января открыты с 10 до шести вечера. Но вход закрывается в пять. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.