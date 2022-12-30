Порядок плановой госпитализации несовершеннолетних в РФ предложили упростить

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России предложили упростить порядок плановой госпитализации несовершеннолетних. С такой инициативой выступил глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Об этом пишет RT.

Соответствующее обращение он уже направил в российское министерство здравоохранения. В нем эксперт обратил внимание на то, что для поступления в стационар необходимо собрать внушительный пакет документов и пройти ряд обследований. Такой порядок Орлов счел слишком сложным.

Кроме того, он подчеркнул, что есть исследования, которые пациент проходит и при поступлении, и во время пребывания в стационаре. А на сбор необходимых документов может уйти больше времени, чем потом несовершеннолетний проведет в больнице.

В рамках подготовки к госпитализации пациент также вынужден посещать медучреждение не один раз, что повышает риск подхватить какую-либо инфекцию.

"В этой связи прошу вас оценить целесообразность упрощения и стандартизации требований для плановой госпитализации несовершеннолетних граждан на стационарное лечение в медицинские учреждения", – отмечается в его письме.

Ранее сообщалось, что врачи-рентгенологи детских больниц и поликлиник могут использовать цифровой помощник на основе искусственного интеллекта, чтобы определить плоскостопие у подростков от 14 до 18 лет.

По словам замруководителя департамента здравоохранения столицы Ильи Тырова, еще более 50 детских медучреждений столицы присоединилось к московскому эксперименту по внедрению технологий компьютерного зрения в медицину.

Уже внедрено и работает более 30 сервисов, которые помогли проанализировать уже семь миллионов лучевых исследований пациентов столицы по 15 различным направлениям.

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