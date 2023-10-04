Жителям столицы рассказали, как система "Безопасный город" работает на дорогах

Более 80 цифровых проектов с применением искусственного интеллекта реализуют в Москве. Система "Безопасный город" позволяет контролировать ситуацию на дорогах, помогает диспетчеру оперативно принимать решение, вызывать спасательные, правоохранительные или дорожные службы к месту аварии.

На МКАД, Северо-Восточной хорде и в тоннелях работает около полутора тысяч "умных" камер. Они ежедневно в реальном времени выявляют до 13 типов различных инцидентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.