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04 октября, 07:30

Город

Жителям столицы рассказали, как система "Безопасный город" работает на дорогах

Жителям столицы рассказали, как система "Безопасный город" работает на дорогах

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Более 80 цифровых проектов с применением искусственного интеллекта реализуют в Москве. Система "Безопасный город" позволяет контролировать ситуацию на дорогах, помогает диспетчеру оперативно принимать решение, вызывать спасательные, правоохранительные или дорожные службы к месту аварии.

На МКАД, Северо-Восточной хорде и в тоннелях работает около полутора тысяч "умных" камер. Они ежедневно в реальном времени выявляют до 13 типов различных инцидентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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