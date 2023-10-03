Более 50 артистов выступили в рамках проекта "Музыка в метро" на парковках Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Второй сезон совместного проекта "Музыки в метро" и "Московского паркинга" завершился, в нем приняли участие свыше 50 артистов. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В этом году музыканты выступали на двух парковках со шлагбаумом. Одна из них располагается у входа в парк искусств "Музеон", другая – на улице Новый Арбат, 11–21 (участок 2).

Артисты радовали живой музыкой пешеходов и водителей, поделился заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее на станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена открылись три новые площадки проекта "Музыка в метро". Теперь они есть на станциях "Рижская", "Марьина Роща" и "Кленовый бульвар".

До этого в рамках проекта "Музыка в метро" выступила певица IOWA. Посмотреть ее выступление можно было не только в очном, но и в онлайн-формате. Партнером проекта выступил сервис "VK Музыка".

В подземке появились новые площадки для выступления артистов проекта "Музыка в метро"