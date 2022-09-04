Более 30 тыс человек приняли участие в осеннем велофесте

Более 30 тысяч человек поучаствовали в осеннем велофестивале. Маршрут длиной в 29 километров пролегал по городским набережным.

Горожане ехали как на велосипедах, так и самокатах и моноколесах. При этом для электротранспорта выделили отдельную полосу, а улицы освободили от машин.

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