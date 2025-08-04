Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В районах Солнцево и Кузьминки решено строить жилье для программы реновации, сообщил Сергей Собянин. Участки с устаревшими строениями реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий. Там построят 182,4 тысячи квадратных метров недвижимости, проведут благоустройство и сформируют сеть дорог и улиц.

"В 2023–2024 годах в столице за счет городского бюджета построили 30 объектов образования общей площадью более 217 тысяч квадратных метров. Благодаря этому в городе появилось свыше 13,1 тысячи дополнительных мест", – обратил внимание заммэра Владимир Ефимов.

По его словам, в 2023 году в разных столичных округах появились 9 новых детских садов, образовательный комплекс и 6 школ на 6,3 тысячи мест.