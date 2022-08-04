Эксперты рассказали об опыте реализации программы реновации

4 августа на выставке ключевых градостроительных и инфраструктурных проектов Москвы "Город для каждого" в "Манеже" состоялась панельная дискуссия "Программа реновации как эффективный механизм градостроительного развития города".

Об опыте реализации программы реновации, практиках и ближайших планах развития программы рассказали:

