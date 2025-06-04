Издательства привезли 100 тыс экземпляров книг на фестиваль "Красная площадь" в Москве

В центре Москвы открылся традиционный книжный фестиваль "Красная площадь". 400 издательств выставили на свои прилавки 100 тысяч экземпляров книг. В том числе классику, современные произведения и подарочные издания.

Программа фестиваля включает свыше 600 событий. Среди них – презентации книг, встречи с авторами, автограф-сессии, лекции, беседы и спектакли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.