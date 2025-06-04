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04 июня, 12:30

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В столице стартовал книжный фестиваль "Красная площадь"

В столице стартовал книжный фестиваль "Красная площадь"

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В Москве открылся книжный фестиваль "Красная площадь". В этом году в нем участвуют более 400 издательств. На площадке представят новинки, классические произведения, а также книги для детей и подростков.

В программе – литературные постановки, встречи с авторами, музыкальные выступления и театрализованные читки. Как отметили организаторы, фестиваль помогает развивать интерес к чтению и знакомит горожан с новыми именами в литературе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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