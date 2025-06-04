Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июня, 07:45

Город

В Москве построят более 250 небоскребов к 2030 году

В Москве построят более 250 небоскребов к 2030 году

286 детей родились в Москве 3 июня

Москвичи стали чаще заниматься водными видами спорта

"Утро": 21 градус ожидается в Москве днем 4 июня

В Москве стали популярны кафе в советском стиле

Эксперты предложили ввести гибкий тариф для пользователей кикшеринговых самокатов

Ограничения ввели на нескольких участках Волоколамского шоссе

"Театральный бульвар" стал частью масштабного проекта "Лето в Москве"

В Москве открыли масштабный международный фестиваль "Театральный бульвар"

Вафельную разметку нанесли на Алтуфьевском шоссе

В столице планируют построить более 250 зданий высотой свыше 100 метров к 2030 году. Всего в ближайшие пять лет появится около 470 высоток, превышающих 75 метров. Сейчас жилье продается почти в пяти сотнях подобных домов, сообщает РИА Новости.

Массовая застройка идет в районах Покровское-Стрешнево, Раменки, Хорошёво-Мнёвники и Даниловский. Рекордсменами станут дома высотой до 66 этажей – они строятся на берегу Москвы-реки напротив делового центра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городстроительствовидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика