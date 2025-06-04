04 июня, 07:45Город
В Москве построят более 250 небоскребов к 2030 году
В столице планируют построить более 250 зданий высотой свыше 100 метров к 2030 году. Всего в ближайшие пять лет появится около 470 высоток, превышающих 75 метров. Сейчас жилье продается почти в пяти сотнях подобных домов, сообщает РИА Новости.
Массовая застройка идет в районах Покровское-Стрешнево, Раменки, Хорошёво-Мнёвники и Даниловский. Рекордсменами станут дома высотой до 66 этажей – они строятся на берегу Москвы-реки напротив делового центра.
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