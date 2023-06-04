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Фестиваль "Рыбная неделя" в столице завершится 4 июня

Фестиваль "Рыбная неделя" в столице завершится 4 июня

Фестиваль "Рыбная неделя" в Москве завершится 4 июня

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В столице завершается пятый сезон фестиваля "Рыбная неделя". Все самое свежее и вкусное привезли производители и ресторанные дворики из разных регионов.

Например, из Мурманска доставили палтус, а форель – из Карелии. С Дальнего Востока прибыли гребешки, крабы и креветки. Полакомиться можно даже крабовыми бургерами.

Кроме того, на фестивале можно посмотреть концерты, поучаствовать в мастер-классах и в спортивных соревнованиях. Только в центре Москвы работают пять площадок "Рыбной недели".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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