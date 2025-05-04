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04 мая, 15:15

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В Москве работает более 130 официальных зон для пикников

В Москве работает более 130 официальных зон для пикников

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С наступлением теплой погоды москвичи отправились в парки – отдых на природе и шашлыки стали одними из главных выходных традиций. В столице работает более 130 официальных пикниковых зон, где можно легально готовить еду на мангале. Такие площадки оборудованы лавочками, урнами и, в некоторых случаях, беседками.

Забронировать место можно онлайн на mos.ru. Пожарную безопасность контролируют сотрудники парка – разжигать огонь вне специальных зон строго запрещено. За нарушение предусмотрены штрафы. Организаторы напоминают: употребление алкоголя на территории запрещено, а каждый слот бронируется только на определенное время – 4 или 8 часов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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