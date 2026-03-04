Для москвичек организовали насыщенную праздничную программу к 8 Марта

Для москвичек к 8 Марта организовали насыщенную праздничную программу, рассказала заммэра Анастасия Ракова. Например, в центрах "Московского долголетия" пройдут лекции о красоте и здоровье, спортивные и творческие занятия. Там откроют салоны красоты, где студенты колледжей бесплатно сделают укладку и макияж участницам проекта.

Сюрпризы также будут ждать пациенток, врачей и медсестер в столичных медицинских учреждениях. В частности, в больнице имени А. С. Логинова для них пройдет специальный концерт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.