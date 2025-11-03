График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

03 ноября, 14:30

Город

Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Школу на 775 мест построил инвестор в жилом квартале на Шелепихинской набережной, сообщил Сергей Собянин. Архитектура школы напоминает бабочку: одно крыло отведено под начальные классы, другое – под основные и старшие. С 2011 года в Хорошёво-Мнёвниках построили уже 19 образовательных объектов на более чем 6 тысяч мест.

"Строительство новых объектов недвижимости в Москве не только обеспечивает горожан рабочими местами, благоприятными условиями для жизни и отдыха, но и стимулирует экономический рост. За 9 месяцев этого года в столице построили почти 9,2 миллиона квадратных метров недвижимости, включая социальные, административные и другие здания. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 1,8 миллиона квадратных метров. Всего же до конца года планируется построить почти 12 миллионов квадратных метров различной недвижимости", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Восточном административном округе построят дорогу для обслуживания местных предприятий. Новым участком смогут пользоваться сотрудники и посетители предприятий, а движение в районе станет более организованным.

городстроительствонедвижимостьвидео

