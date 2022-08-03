В Вешняках приступили к обустройству сквера Юности. Там появится большая игровая зона и семь спортивных площадок. Сквер находится недалеко от парка Кусково.

В центральной части сквера появится просторная игровая зона площадью 500 квадратных метров. На ней обустроят "песочную фабрику", установят карусели и качели. Зона рассчитана на детей от 3 до 12 лет. Для любителей спорта и активного отдыха установят столы для настольного тенниса, турники, тренажеры и дорожки для бега, обновят скейт-парк. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

